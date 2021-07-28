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Владимир Корнилов, эксперт из РФ, подверг жесткой критике материал, опубликованный в голландском издании De Volkskrant и посвященный рейсу MH17, упавшему 7 лет назад на Украине.

В качестве «важных свидетелей» решили выступить россияне Елена и Игорь, уехавшие из страны. Голландские журналисты отметили, что изменили их имена в целях безопасности. Российский эксперт с иронией отметил, что девушка смогла узнать об упавшем воздушном судне в офисе, услышав, как глава компании якобы говорил с одним из командиров ополчения, сообщившем, что именно они подбили авиалайнер.

Затем у «очевидцев» возникли различные проблемы. Елене стали угрожать российские спецслужбы, а потом и вовсе отравили ее кота. Игорь же был обвинен в мошенничестве. В результате им пришлось уехать из РФ около пяти лет назад. Сейчас они живут в Нидерландах, став «важными свидетелями».

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