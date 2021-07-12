«Масштабная антироссийская истерия», которую раздувает Североатлантический альянс, продолжается, уверен политолог из Финляндии Иохан Бекман. Он прогнозирует в самое ближайшее время организацию новой провокации, которая по своему размаху и жестокости будет граничить с террористическими акциями.

Бекман напоминает, что в конце июня Великобритания по указке США попыталась спровоцировать Россию на вооруженный конфликт, отправив в крымские воды свой эсминец Defender. РФ сумела отбиться малыми силами, что несколько разочаровало натовских кукловодов. Поэтому теперь они могут сыграть «по-крупному».

По словам эксперта, Вашингтон давно внушает европейским партнерам, что Россия устроила в Крыму «кровавый военный конфликт». Это необходимо, чтобы выступить якобы в роли защитников бедных и несчастных крымчан, которые подвергаются насилию со стороны «оккупантов». На самом же деле США готовят террористическую провокацию, которая должна перерасти в боевые действия против РФ.