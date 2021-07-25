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Антарктида, согласно Конвенции, подписанной еще в 1959 году, не может принадлежать ни одной стране мира. Однако права на нее уже заявила Япония. И это тревожный сигнал, после которого в мире могут начаться серьезные сражения за общие территории, уверен политолог Александр Асафов.

Он пояснил, что речь идет о Землях Мэри Бэрд, где располагается исследовательская станция «Русская». Официальный Токио уже сделал заявление, что этот объект выстроен незаконно, поэтому он должен быть снесен.

Изначально Япония лишь намекала на свое желание взять данную территорию под свой контроль. Сейчас она упоминает об этом все смелее. При этом Токио как-то выпускает из виду тот факт, что и Земли Мэри Бэрд, и находящиеся неподалеку Земли Элсуорта, были обнаружены русскими исследователями еще в 1820 году.

В 1959 году Япония в ряду других государств подписала Конвенцию об Антарктиде, которая называет эти территории общими. Также Токио является участником Сан-Францисского мирного договора, согласно которому он не имеет права претендовать на регион. Действия японских властей, нарушающих международные соглашения, могут стать примером для других стран, которые бросятся делить территорию Антарктиды. Все идет к новому переделу мира, уверен эксперт, так как на российские базы уже заявляли свои претензии и Великобритания, и весь Североатлантический альянс.

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