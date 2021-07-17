Будущие ударные атомные подводные лодки ВМС США класса «Вирджиния» в варианте Block V фактически станут носителями крылатых ракет в качестве основного оружия, причем число таких ракет значительно увеличится. Все это не отнимет у субмарины возможности оставаться гибкой противокорабельной, противолодочной, разведывательной и специальной платформой. Об этом сообщает портал Naval News со ссылкой на недавно опубликованный отчет Исследовательской службы Конгресса США.

Naval News напоминает, что подводные лодки класса «Вирджиния» и без того уже хорошо вооружены. Каждая лодка может нести до 37 единиц оружия размером с торпеду, например, крылатые ракеты «Томагавк». Двенадцать из этих слотов находятся в двух системах вертикального запуска (VLS), известных как Virginia Payload Tubes. Новая партия подводных лодок Block V (5) добавит 28 дополнительных слотов в свой VLS. Это на 76% больше, чем у существующих ракетно-торпедных пусковых установок.

ВМС США планируют на будущее построить от 72 до 78 новых ударных подводных лодок. Десять из них будут лодками типа Virginia Block V, из которых 8 будут вооружены расширенным VLS. Кроме того, по итогам намеченных модернизаций 31 подводная лодка класса «Вирджиния» в конечном итоге будет иметь такую же ​​возможность.

При первоначальной разработке класс Virginia рассматривался как более дешевая альтернатива более крупному классу Seawolf. Последний был разработан во время холодной войны для противодействия новейшим советским подводным лодкам. Но в последующий период российские проекты в основном были отменены или надолго отложены, поэтому в конечном итоге было построено только три дорогих «Сивулфа». Тем не менее, несмотря на то, что класс Virginia меньше Seawolf, он использовал преимущества новых технологий и сам стал ведущей в мире атомной субмариной.

Подлодки «Вирджиния» версий Block II и Block III получили новую конформную главную гидроакустическую группу вместо традиционной сферической. Их система вертикального пуска была изменена с 12 одиночных труб на два «многоцелевых круглых контейнера», которыми стали VLS.

Вариант Block IV, который в основном все еще строится, сосредоточен на снижении затрат, улучшения в основном были незначительными. Block V будет отличаться от предшественников более заметно, в том числе внешне – с новым модулем вооружения и дополнительными датчиками. Корпуса лодок будут расширены за счет добавления секции длиной 84 фута (25 метров) для размещения четырех новых вертикальных пусковых труб. Каждая из них сможет нести 7 «Томагавков». Новый VLS также станет совместимым для будущего оружия и альтернативной полезной нагрузки.

Ракеты «Томагавк», последняя модификация которых известна тоже как «Блок V», добавят противокорабельные возможности к существующему режиму наземной атаки. Ожидается, что они будут введены в действие до того, как первые подлодки Virginia Block V присоединятся к подводным силам ВМС США.

Еще более мощными, хотя пока неподтвержденными испытаниями, будут новые гиперзвуковые планирующие ракеты. Неясно, сколько их будет иметься в каждой VLS, но разумное предположение – три ракеты. Поскольку у Block V больше слотов VLS, представляется естественным, что они будут среди первых подводных лодок, на которых будут установлены гиперзвуковые ракеты. Имея в общей сложности 6 аппаратов VLS, они могут нести смешанную нагрузку, например, из 12 гиперзвуковых ракет (по 3 в каждой из 4 кормовых аппаратов) и 12 «Томагавков» в носовых аппаратах.

На подводных лодках останется штатное торпедное отделение (отсек для хранения вооружения). Он может нести последние версии семейства тяжелых торпед ADCAP (Advanced Capability). Они также, вероятно, будут нести новую мину Hammerhead, которая заменит устаревшую мобильную мину Mk.47, запускаемую с подводной лодки (SLMM). Система Hammerhead позволит скрытно устанавливать донные мины. Хотя это и менее впечатляет, чем ракеты, но это особенно мощная возможность. ВМС США также разрабатывают новую секретную доставляемую шахту, в которой будут сочетаться технологии подводных дронов с обычными донными минами. Это позволит значительно увеличить дальность действия при засеивании минных полей, что повысит как живучесть, так и эксплуатационную гибкость.

Также ожидается, что Virginia Block V получит боковые гидролокаторы с большой вертикальной антенной решеткой (LVA), в дополнение к шести ультрасовременным облегченным решеткам с широкой апертурой (LWWAA). Подобный LVA недавно был установлен на подводную лодку с баллистическими ракетами класса «Огайо» USS Tennessee (SSBN-734).

В совокупности эти улучшения сделают Block V самой хорошо вооруженной ударной подводной лодкой в ​​истории ВМС США. Получат ли они в будущем классическое обозначение «SSGN», пока неизвестно. И если они не впечатляют по количеству крылатых ракет, они все же будут отличаться повышенной мощью от других ударных подводных лодок, даже своих «старших братьев».