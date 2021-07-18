В издании ФАН, сославшись на Дзен-канал «Военный обзор», вспомнили о позоре генерала ВВС США, после того как российский летчик победил в «воздушном бою» американского пилота.

Отмечается, что данный инцидент случился в 1990-х годах, когда в Соединенных Штатах прошел показательный бой между американскими и российскими летчиками. В данных состязаниях участвовал Александр Харчевский, российский генерал-майор. Он пилотировал истребитель Су-27. У него за спиной сидел американский генерал Маклауд.

Отмечается, что американец мог напрямую следить за его триумфом. Однако после завершения учебного поединка, в котором был очевиден проигрыш американского пилота, генерал ВВС США не стал признавать победу российского летчика. В рамках пресс-конференции он заявил, что бой закончился «ничьей».