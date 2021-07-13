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Группе исследователей из Испании удалось определить, что пиво в небольших дозах способно принести пользу организму, если брать в расчет длительный период времени.

Эксперты решили выяснить, как безалкогольное пиво и хмельной напиток с определенным содержанием спирта оказывают влияние на здоровье человека. В результате они определили, что испытуемые, которые раз в неделю выпивали менее 500 миллилитров пива реже страдали от сердечно-сосудистых болезней, чем те, кто никогда не пил алкоголь или делал это изредка.

Ученые также определили, что у представителей мужского пола, отказывающихся от употребления алкогольных напитков, была выше вероятность неправильной регуляции глюкозы в организме. Таким образом, если мужчины будут пить пиво в умеренных дозах, то они смогут защитить себя от диабета.

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  • Анна
  • 11.07.2021
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