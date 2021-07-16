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В Управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу отчитались о результатах проверки в летних оздоровительных лагерях, которые обслуживает комбинат питания «Альфа-Провиант». В ходе инспекции был выявлен ряд серьезных нарушений.

В частности, в помещении для приготовления пищи школы-интерната №28 оказались рваные москитные сетки. Через дыры в пищеблок могут проникнуть насекомые и животные, что является грубым нарушением требований СанПиН.

В лагере на базе средней школы №69 Калининского района суточная проба готовой продукции отбиралась тоже с нарушениями санитарных требований.

После проведенной проверки на компанию «Альфа-Провиант» составлен протокол. Комбинат оштрафовали на 10 тысяч рублей и обязали устранить все выявленные нарушения до 30 июня.

Претензии к работе «Альфа-Провиант» у надзорных ведомств возникают не первый раз. В ходе предыдущих инспекций они выявили, что повара комбината нарушали технологию приготовления блюд. К примеру, рыбные биточки в школе №121 Калининского района готовились 25 минут при температуре ниже нормы, что противоречит технологической карте.

В марте текущего года в детских учреждениях, которые обслуживает «Альфа-Провиант», были зафиксированы случаи отравления. В детском саду №2 у десятерых воспитанников обнаружили гастроэнтерит. В детском саду №60 у детей выявили острую кишечную инфекцию, некоторым понадобилась срочная медицинская помощь.

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