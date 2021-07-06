Уроженец РФ, который переехал в КНР, решил поведать о том, какие проблемы ждут иностранцев в данном государстве.

Согласно словам фотографа Влада Тимофеева, он впервые посетил Поднебесную еще в детском возрасте около 22 лет назад. Затем в 2010 году он решил перебраться туда насовсем, поселившись в традиционном китайском квартале – эти районы обычно характеризуются низкими ценами. По мнению россиянина, далеко не всем русским придется по вкусу местная кухня из-за наличия в ней большого количества необычных и острых блюд.

Второй проблемой являются мошенники. К примеру, на дорогах нередко можно встретить лежащих пенсионеров, которые могут обвинить людей, пытающихся им помощь, в своих болезнях и обязать их заплатить за лечение. При этом Тимофеев отметил, что большинство китайцев являются очень дружелюбными и доброжелательными людьми.