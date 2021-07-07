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Учения Sea Breeze-2021 в Черном море проходят в полном соответствии с планом. При этом Россия ни коим образом не создает каких-либо помех для этих маневров, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Напомним, что учения «Морской бриз-2021» названы самыми крупными за последние 20 лет. В них принимают участие 5 тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 30 кораблей из 32 государств. Среди них – и не входящие в Североатлантический альянс Грузия и Украина.

Российский Центр национальной обороны ранее сообщил, что все корабли НАТО находятся под наблюдением ВМФ РФ.

В одесском порту в настоящий момент находится американский эсминец Ross, вооруженный крылатыми ракетами «Томагавк». Эксперты ранее назвали его самым опасным боевым кораблем на учениях «Си Бриз-2021».

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