Пентагон намерен списать большое количество боевых кораблей американских ВМС, у которых были обнаружены неисправности. В Сети уже опубликован список соответствующих судов.

Отмечается, что эти корабли прекратят эксплуатировать до конца следующего года. В перечень вошли более двадцати судов, относящихся к различным классам и выполняющих разные функции. Среди них есть как старые, так и относительно новые модели. К примеру, Little Rock и Fort Worth были введены в эксплуатацию всего 4 года назад. При этом у всех данных кораблей возникли поломки с энергоустановкой.

На данный момент времени несколько подобных судов находятся на стадии строительства. Однако командование ВМС решило приостановить их принятие на вооружение, считая, что вся линейка имеет подобный конструктивный дефект. Уже построенные боевые корабли отправили в резерв. В него также переведут 7 ракетных крейсеров Ticonderoga, которые применяются уже больше тридцати лет.