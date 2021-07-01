Разведка Соединенных Штатов представила доклад о необъяснимых воздушных явлениях, которые раньше назывались просто НЛО. В составлении этого документа участие принимали представители практически всех американских спецслужб – ФБР, АНБ, агентства геопространственной разведки и перспективных оборонных проектов, Управление по океаническим и атмосферным исследованиям и прочие.

В публикации китайского издания Sina, эксклюзивный перевод которой приводит портал Discover 24, рассказывается о выводах, к которым пришла столь серьезная компания американских министерств и ведомств.

Так, в документе называются основные причины появления UAP. Это технологии США и стран-конкурентов, разнообразные примеси в атмосферном воздухе, природные явления, а также «другое». Именно последний пункт заинтересовал китайских экспертов больше всех остальных.

Они отметили, что все предыдущие отчеты по НЛО, которые представляли Соединенные Штаты, больше напоминали фантастические рассказы. Они не содержали никаких доказательств и представлялись вольным пересказом фантазий участников разнообразных комиссий, проводивших расследования необъяснимых явлений.

Нынешний доклад, содержащий 144 случая возникновения UAP, базировался в основном на свидетельствах пилотов. Которые отличаются от других военных хорошей подготовкой и стойкой психикой. Один из объектов удалось идентифицировать – ним оказался воздушный шар. Но все остальные так и остались загадкой для составителей отчета.

Они заявили, что доказательств принадлежности неопознанных объектов найти не удалось. Равно как и подтверждения того, что НЛО разработали другие государства и используют их для разведки на территории США.

Явления, необъяснимые только для простых американцев

Китайские эксперты обратили внимание на одну интересную деталь отчета. Они приметили, что практически все «необъяснимые» явления почему-то происходят в непосредственной близости от военных баз или полигонов Соединенных Штатов. Если применить к ним формулировку «другие случаи» и предположить, что НЛО прилетают с других планет, то возникает простой вопрос – а зачем им нужны именно американские базы и полигоны?

Гораздо более вероятной версией является американское происхождение НЛО. Вооруженные силы США – это огромная структура, в которой сложно уследить за какими-либо разработками, появляющимися даже в соседнем подразделении. Поэтому скорее всего необъяснимые явления можно объяснить испытаниями и тестовыми запусками новейших видов оружия.

В подтверждение этой версии можно припомнить факт, когда сошедшая со страниц фантастических романов «Черная птица», летавшая над покрытой таинственным ореолом «Зоной 51» оказалась всего лишь буксируемым по небу испытательным оборудованием.

Сегодня появилось огромное множество беспилотников, самолетов, воздушных шаров и других летательных аппаратов, отличающихся и причудливыми формами, и техническими характеристиками. Разрабатывается подобное оборудование и для армии США. Которая затем проводит его испытания. Именно этим можно объяснить частое появление НЛО именно на полигонах и базах ВС Соединенных Штатов, уверены китайские эксперты.