Пустырь в Парнасе так и не принял очертания парка, заявленного администрацией Выборгского района. Инициативная группа местного ЖК собрала подписи, чтобы отправить обращение губернатору Петербурга и решить эту проблему. Однако, как сообщает «Мегаполис Онлайн», встречу чуть не сорвали “представители администрации”.

Стоит полагать, что попытка срыва обусловлена тем фактом, что идею обратиться к Беглову выдвинул директор Ассоциации развития кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко, баллотирующийся в Государственную Думу и Законодательное Собрание Петербурга.

На собрании жильцов “Северной Долины” обсуждали пустырь, расположенный прямо под окнами домов. Все бы ничего, вот только этот пустырь, по словам администрации, является благоустроенным парком.

В своих соцсетях Андрей Шпиленко поделился, что жители этого района встретились с целью хоть как-то сдвинуть с мертвой точки проблему парка. Они поддержали идею Шпиленко и решили подписать обращение к губернатору Санкт-Петербурга с требованием “прекратить кормить жильцов пустыми обещаниями и выполнить данное застройщиком слово”.

”По всей видимости, кому-то было невыгодно, чтобы на этом участке начались перемены, поэтому в число конструктивно настроенных граждан просочились провокаторы, которые начали вносить раздрай и неприязнь среди собравшихся”, – комментирует Шпиленко.

Первые провокаторы представились помощниками депутатов, но не стали говорить, каких именно. Вторые заявили, что они работники районной администрации. На собрание они пришли с полицейскими. Сами стражи порядка сказали, что явились просто посмотреть. Пресс-служба Выборгского района не дала четкого комментария об этой ситуации.

Стоит отметить, что в Законодательном Собрании депутатами от Выборгского района числятся единоросы Сергей Крупченко, Михаил Погорелов, Александр Ходосок и член «Справедливой России» Александр Егоров. Государственную Думу представляет инициатор закона о запрете вовлечения детей в митинги Евгений Марченко. Если верить словам депутатов, на вчерашней встрече ни одного из их помощников не было.

Так или иначе Шпиленко назвал итоги собрания успешными, несмотря на попытки недоброжелателей вмешаться.

“Петиция в ближайшее время ляжет на стол губернатору Александру Беглову”, – заявил Шпиленко.