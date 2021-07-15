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Кэтлин Макфарланд, экс-заместитель советника американского лидера по нацбезопасности, отметила, что моряки ВМС США разучились управлять боевыми кораблями.

Согласно ее словам, уменьшение военных бюджетов, начавшегося еще во времена президентства Барака Обамы, нанесло сильный удар по ВМФ страны. В итоге выросло поколение моряков, не умеющих плавать на боевых судах. При этом все они проходили курсы по политкорректности и политике.

Бывший офицер флота отметила, что из-за военных конфликтов в ближневосточном регионе Вашингтон не экономил средств на наземные силы, из-за чего расходы на ВМС значительно снизились. Макфарланд добавила, что смогла получить информацию о текущем состоянии ВМФ, проведя анонимные опросы среди американских моряков – они рассказали ей обо всех имеющихся проблемах.

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