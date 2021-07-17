24 июля на аукционе в Восточном Бристоле будет выставлен на продажу красный велосипед Tracker, на котором в детстве каталась принцесса Диана. Эксперты пророчат этому лоту очень хорошие перспективы.

Так, Люси Маккорт, которая давно работает с аукционами Восточного Бристоля, считает, что покупатель красного велосипеда получит в свое распоряжение напоминание о том, что Диана не с самого рождения стала принцессой. Ее детство было весьма тяжелым и вполне вероятно, что катание по территории загородной усадьбы было в то время единственной радостью для нее. Фактически, покупателю достанется глубоко личная часть истории принцессы Дианы, говорит Маккорт.

Красный Tracker, которому вот-вот исполнится 50 лет, очень хорошо сохранился. Он имеет эффектный винтажный руль и виниловое сиденье, заднюю вилку с амортизатором. На велосипеде до сих пор установлены оригинальные покрышки, которые не менялись на протяжении полувека.

Напомним, что совсем недавно в Кенсингтонском дворце была установлена статуя принцессы Дианы. Ее открытие, проходившее в Затонувшем саду, стало историческим мероприятием, так как на нем снова объединились принцы Гарри и Уильям.