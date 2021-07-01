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Учёные установили, что общение женщин с подругами помогает снизить гормон стресса.

В исследовании участвовали 32 женщины. 16 из них имели возраст от 62 до 79 лет, другим 16-ти было от 18 до 25 лет. В рамках эксперимента им предстояло общаться между собой. Некоторые из них были уже знакомы друг с другом, другие нет.

Выяснилось, что молодые девушки хорошо общаются со знакомыми, однако контакт с незнакомыми женщинами они устанавливали не очень хорошо. Как было заявлено, это объясняется отсутствием у них опыта. Пожилые женщины одинаково хорошо общались как с подругами, так и с незнакомыми им женщинами.

Кроме того, выяснилось, что во время общения с подругами уровень гормона стресса кортизола снижался у участниц эксперимента из обеих возрастных групп.

Недавно американские биологи сумели подтвердить, что между появлением седины и стрессом имеется связь. Также они заявили, что этот процесс можно обратить.

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