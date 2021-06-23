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Группе биологов из США удалось подтвердить наличие связи между появлением седины и стрессом. Они считают, что поседение волос можно обратить вспять.

В рамках проведенного исследования специалисты собрали образцы волос у нескольких десятков добровольцев и попросили их вести «дневники стресса». В итоге они выяснили, что изменение пигментации волос происходило во время стрессовых ситуаций. В случае же снятия стресса, к примеру, после отдыха на курорте поседение замедлялось.

Исследователи также смогли определить, что пигментация имеет связь с изменениями митохондрий, которые реагируют на стресс. Специальная компьютерная модель продемонстрировала, что у людей старше 70 лет потемнение волос маловероятно, однако у более молодых она весьма высока. Главное – это избавиться от стресса.

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