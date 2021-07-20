В ряде СМИ сообщили, что новый однодвигательный истребитель, разработанный в РФ, станет главной новинкой на международной выставке МАКС-2021.

Эксперты отмечают, что данная боевая машина окажется настоящим прорывом для отечественного авиапрома. Появившиеся в Интернете фотоснимки демонстрируют, что внешне она похожа на американский F-35, однако при ее создании использовались технологии, задействованные в Су-57. Благодаря ей ВКС России получат наиболее распространенную разновидность боевой авиации – легкий истребитель со сравнительно низкой ценой.

В Британии специалисты отмечают, что из опубликованных материалов пока трудно сделать какие-либо выводы по новому самолету. Однако из анонсирующего ролика можно предположить, что его экспортный вариант нацелен на покупателей из ОАЭ, Аргентины, Вьетнама и Индии. Он должен будет стать главным конкурентом F-35.