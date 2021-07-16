Новый глава украинского МВД Денис Монастырский во время вступления в должность пообещал гражданам страны бороться с Россией. Также он заявил о личной ответственности как за охрану украинских границ, так и за внутреннюю безопасность.

Министр внутренних дел, который сменил на этом посту Арсена Авакова, пообещал принимать самое активное участие в построении эффективной территориальной обороны в регионах страны.

Кроме того, Монастырский заявил, что будет делать все возможное для возвращения под контроль Украины Донбасса и Крыма.

Назначение нового министра поддержал 271 депутат Верховной Рады. В кулуарах ходят слухи, что изначально Монастырский, который возглавлял комитет по правоохранительной деятельности в ВРУ, был «человеком Авакова». Однако потом он «переобулся» и перешел на сторону Офиса президента.