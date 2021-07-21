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Команда исследователей из Европы смогла описать ранее неизвестный вид альпийской моли, что позволило им раскрыть секрет возрастом почти 180 лет.

В 90-х годах предыдущего столетия два биолога одновременно отыскали новую разновидность моли, которая была похожа на мотылька из семейства Dichrorampha montanana, обнаруженного учеными еще в 1843 году. Однако при этом она имела иной рисунок крыльев и строение гениталий. Генетический анализ подтвердил гипотезу о том, что речь идет о новом виде. Но, чтобы дать ему название, необходимо было исключить старые имена.

После продолжительных исследований специалисты выяснили, что все древние названия в действительности относятся к виду Dichrorampha alpestranam. Это наименование также относится к мотылькам Dichrorampha montanana. Раскрыв данную тайну, исследователи наконец-то выбрали новое имя для обнаруженной моли – Dichrorampha velata.

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