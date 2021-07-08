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Норвежское издание Verdens Gang опубликовало статью о недавнем скандале в Верховной Раде Украины. Депутаты вручили министру обороны Андрею Тарану туфли на каблуке, в которых военное ведомство собралось выводить на парад женщин-военнослужащих, а также жестко раскритиковали эту идею.

Не понравилась она и норвежским пользователям Сети.

«Поскольку эта обувь — часть официальной формы, надо полагать, их прямо в таких туфлях отправляют в окопы на востоке Украины? Если нет, хотел бы я знать, почему эта обувь вообще стала элементом их формы. И еще я бы посмотрел на соответствующие камуфляжные бикини», — написал читатель Jon Inge Teigland.

Petter Møller предположил, что это просто первоапрельская шутка, розыгрыш читателей.

«По-моему, это так же несерьезно, как женщина-полицейская в хиджабе или парандже. Вероятно, это генералы настаивают, старые козлы. А вообще даже поддельные кроксы были бы более практичной обувью…», – заметил Pål-Eirik Fredvoll.

В целом же пользователи пришли к выводу, что в нашем мире самым страшным врагом человечества являются психически больные люди, дорвавшиеся до власти.

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