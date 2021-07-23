Ведущие телеканала NRK транслируемого в Норвегии, рассказали о последствиях «вторжения» в страну «русского лосося». Так норвежцы называют горбушу.

Тихоокеанский лосось стал распространяться в реках королевства около 60 лет назад. Долгое время местные рыбаки ловили не больше 200-300 экземпляров, но примерно 4 года назад горбуши стало намного больше. Нынешний год и вовсе может стать рекордным. При этом экологов беспокоит данный факт, так как эта рыба может вытеснить форель или местных лососевых.

Согласно словам экспертов, мальки других рыб не смогут конкурировать с миллионами мальков горбуши. Они отметили, что в Норвегии уже можно заметить последствия от данного негативного процесса – к примеру, немалое количество рек, расположенных в восточной области Финнмарка, уде закрыты для ловли рыбы, так как количество атлантического лосося резко уменьшилось.