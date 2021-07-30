Россия делает ставку на мощные гаубицы, оперативно-тактические ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты. Поэтому Соединенным Штатам, артиллерия которых пребывает в атрофированном состоянии, будет очень тяжело воевать с таким противником, пишет автор издания The National Interest Майкл Пек. Его размышления в переводе на русский язык представляет портал Discover24.

Он объясняет сложившуюся ситуацию тем, что в Ираке и Афганистане США в основном использовали самолеты, поэтому артиллерийские войска постепенно сокращались, а квалифицированные кадры отправлялись обеспечивать контрольно-пропускные пункты.

Первым делом самолеты?

По тем же причинам США уделяли особое внимание истребителям и бомбардировщикам, которые способны наносить удары ракетами с лазерными и прочими головками самонаведения. Однако с Россией этот номер не пройдет. Архисложная система ПВО, которая включает в себя несколько видов комплексов, взаимодействующих друг с другом, перещелкает все эти истребители и «малозаметные» ракетоносцы как орешки.

На этом война по сути закончится, потому что когда заговорит российская артиллерия, она уничтожит и аэродромную инфраструктуру, и базы снабжения. Также она вполне способна стереть с лица земли порты и военно-морские базы, поэтому надеяться на авианосцы Вашингтону тоже не стоит.

Дальнобойная артиллерия – залог успеха

В распоряжении России имеются ОТРК «Искандер», дальность которых составляет 250 миль и РСЗО «Смерч» с возможностью поражения целей на расстоянии 60 миль. Единственная адекватная альтернатива США – гаубица M109A7 Paladin способна посылать реактивные снаряды на 20, а обычные – на 15 миль. И на этом все.

Чтобы на равных сражаться с Россией, Пентагону нужно вкладывать средства в создание и развитие гаубиц. В его распоряжении есть РСЗО HIMARS, но они совершенно не подходят для поддержки пехоты, продвигающейся вглубь территории врага. Гораздо лучше использовать такие пушечные системы, как SBCT, которые обладают и хорошей дальностью, и отличной скорострельностью. Однако она безнадежно устарела, так как даже не оснащается системой автоматической перезарядки.

Также можно обратить внимание на европейскую артиллерию. К примеру, в Германии можно приобрести 155-миллиметровую пушку PzH-2000.

Но и это еще только половина дела. Кроме того, нужно поставить на поток подготовку артиллеристов. Причем они должны не столько уметь стрелять (хотя это важнейшее умение), но еще и защищаться от нападения. Так как в современной войне гаубицу могут легко уничтожить ударные вертолеты, самолеты, наносящие удары с огромного расстояния, а также вездесущие беспилотники, без которых уже сложно представить бой.

Для успешной войны с Россией американским артиллеристам придется учиться маскироваться, быстро менять позиции, вводить противника в заблуждение. Без этих умений будет очень сложно одолеть столь мощного и уверенного в себе противника.