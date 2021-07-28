Новейший российский танк Т-14 «Армата» вполне заслуженно относится к четвертому поколению боевых машин. Он способен стать серьезной угрозой для любого противника на поле боя, пишет американское издание The National Interest.

Авторы статьи отмечают, что «Армата» обладает несколькими неоспоримыми преимуществами. К ним относятся необитаемая башня и специальная капсула, повышающие шансы экипажа на выживание, система автономного огня и возможность автоматической перезарядки, дистанционное управление.

Кроме того, танк оснащается пушкой 2А82-1М, которая способна одинаково успешно стрелять и обычными снарядами, и ракетами с лазерными головками самонаведения. Наконец, в конструкции Т-14 использована активная броня, которая повышает живучесть боевой машины.