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Россия активно строит подводные лодки проекта «Ясень», которые уже через несколько лет станут весьма опасной угрозой для Соединенных Штатов, уверен военный эксперт Калеб Ларсон. В своей публикации в издании The National Interest он отмечает, что «Ясени» и в чем не уступают лучшим американским АПЛ.

Ларсон вспоминает «позор ВМС США» в 2018 году, когда атомоход «Северодвинск» долгое время маневрировал в Атлантике, так ни разу и не засветившись на американских радарах. Именно тогда, уверен эксперт, Россия открыла новую эпоху в развитии своего флота и продемонстрировала, что может легко обойти Соединенные Штаты в создании подводных лодок.

Эксперт называет главными достоинствами субмарин «Ясень» их малозаметность и бесшумность, которые позволяют подобраться на минимальное расстояние к противнику. Также преимуществом является наличие крылатых ракет «Калибр», обеспечивающих возможность поражать вражеские цели на большой дистанции.

Ларсон, публикацию которого перевел портал «ПолитРоссия», считает, что в настоящий момент «Ясени» не так опасны для Соединенных Штатов. Но лет через 5, когда их количество увеличится до 8-9, они будут представлять реальную угрозу для ВМС США.

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