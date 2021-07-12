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Россия и Китай активно работают над созданием военного искусственного интеллекта, что вызывает сильное беспокойство Соединенных Штатов. В пентагоне заявляют, что в настоящий момент США просто нечем ответить на такие технологии КНР и РФ.

Автор американского издания The National Interest Крис Осборн заявляет, что Россия намеревается использовать искусственный интеллект для управления ударно-разведывательными беспилотными аппаратами и новейшими системами вооружения.

Также эксперт приводит высказывание генерал-лейтенанта Майкла Гроена о преимуществах, которые получит РФ в случае создания ИИ для военных целей. С такими системами оружие будет атаковать вероятного противника, не задумываясь о каких-либо гуманитарных или этических тонкостях. В американской армии без подобных технологий решение по-прежнему будут принимать люди, что поставит США в невыгодную ситуацию.

Напомним, что американское Минобороны, так же как и Россия, работают над военным искусственным интеллектом. Однако представители Пентагона заявляют, что для начала хотят заставить ИИ соблюдать действующие в человеческом обществе этические нормы.

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