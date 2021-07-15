Иран, который с самого начала лета атакует американских союзников с привлечением йеменских хуситов, заставил Израиль крепко призадуматься о возможных перспективах ирано-израильской войны. И главная тема, которая обсуждается в высших военных кругах страны практически ежедневно – это противовоздушная оборона.

Издание The National Interest, публикацию которого эксклюзивно перевел портал discover24.ru, пишет, что у Иерусалима имеется система «Железный купол», которая неплохо себя проявила при обстрелах со стороны сектора Газа. Однако сейчас у нее появился серьезный конкурент.

Лазерный комплекс ПВО: возможно ли это

По сути, этот комплекс уже существует, поэтому вопрос о возможности его создания отпадает сам по себе. Причем по некоторым данным он разрабатывался параллельно с «Железным куполом» и был его конкурентом еще в 2000 году. Однако тогда Минобороны остановилось именно на Iron Dome.

В то же время о лазерном комплексе не забыли. Его продолжали разрабатывать и в 2014 году в Сингапуре Израиль представил систему Iron Beam, для солидности называемую высокоэнергетическим лазером. Нужно отметить, что комплекс впечатляет с первого взгляда. Он оснащен двойными твердотельными лазерами, обладающими высокой мощностью. Кроме того, система совместима со всеми современными радарами, поэтому ее уже сейчас можно использовать для предотвращения воздушных атак.

Разработчики заявляют, что дальность поражения целей системой Iron Beam составляет не более 7 километров. Но действует она весьма эффективно и может одинаково успешно сбивать как БПЛА и ракеты, так и минометные снаряды.

Деньги, деньги: рентабельность двух систем

В 2000 году лазеры казались слишком дорогостоящим оружием и поэтому Израиль выбрал «Железный купол». Как с этим критерием выбора обстоит дело сейчас?

В настоящий момент Iron Dome использует ракеты Tamir, каждый пуск которых обходится в 100–150 тысяч долларов. По мнению эксперта Цви Шора, использование лазерной системы будет стоить в 50–75 раз дешевле – всего две тысячи долларов. При этом лазер способен перехватывать не только одиноко летящие ракеты, но и целые рои.

Этот аспект невероятно важен, так как даже палестинские радикалы в мае пытались пробить «Железный купол», забрасывая его сотнями ракет с разных сторон. Спасло Израиль только то, что качество этих боеприпасов было не слишком высоким. Если бы обстрел вел Иран, на вооружении которого имеются ракеты помощнее, то Iron Dome мог быстро выйти из строя.

Однако и у Iron Beam имеется серьезная проблема. Этот комплекс не способен уничтожать цели на большом расстоянии, так как лазерный луч рассеивается и теряет свою мощность. Поэтому использовать его в качестве чистой замены «Железного купола» не получится. У Израиля остается лишь один выход – применение одновременно двух комплексов, которые будут решать проблемы друг друга. Но насколько это реально – покажет результат обсуждения оборонного бюджета на следующий год.