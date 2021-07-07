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В случае наступления России на восточный фланг НАТО, первый удар примет на себя Польша, уверен обозреватель издания The National Interest Дэн Гур. Он предполагает, что помимо ракетных комплексов залпового огня HIMARS и истребителей F-35, контракты на которые уже подписаны, Варшава должна приобрести у США еще и танки Abrams.

Автор утверждает, что приобретение этих боевых машин предоставит Польше три неоспоримых преимущества. Во-первых, взаимодействие между польскими и американскими военными будет улучшено в разы, что позволит действовать на поле боя гораздо более эффективно.

Во-вторых, Варшава лишит Россию превосходства в количестве неядерных вооружений. И сможет увереннее действовать в сражениях на суше.

В-третьих, передачей Польше тяжелых танков США подадут своеобразный сигнал России, докажут ей, что могут помогать союзникам не только словами, но и современной техникой.

Автор публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», отмечает, что Польша также обновит свой танковый парк, в котором сейчас имеется лишь пять сотен морально устаревших боевых машин советского производства.

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