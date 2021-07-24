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Китайские подводные лодки Type 095 только спускают на воду, поэтому об их характеристиках сложно что-либо говорить. Особенно учитывая ту секретность, которой окутал свои субмарины Пекин. Однако всегда можно воспользоваться другой возможностью – посмотреть на параметры предшественников субмарины и попытаться предсказать возможности новой разработки.

Военный эксперт Калеб Ларсон, публикацию которого в переводе представляет портал Discover 24, начинает с того, что Китай очень долго не мог преодолеть насмешки над своим военно-морским флотом. Он то переделывал советские разработки, то изобретал что-то свое, но и в том, и в другом случае удача ему не сопутствовала.

Однако упорство и терпение все же помогли добиться определенных успехов. Подтвердил их командир американской военно-морской базы Кингс-Бей Честер Паркс, который заявил – Пекин стремительно догоняет Соединенные Штаты в сфере подводных технологий.

Низкий уровень шума как залог успеха

Автор отмечает, что любая подводная лодка оценивается под двум ключевым параметрам – уровню шума, по которому ее может найти потенциальный противник и по средствам обнаружения вражеских субмарин. Он ссылается на эксперта Х.И. Саттона, который много времени посвятил именно проблеме шума.

Так, все производители подлодок пытаются достичь заветных 90 децибел. Именно столько составляет шум океана, окружающего субмарину. Американским конструкторам удалось на самых новых подводных лодках добиться показателя в 110 децибел, но нет пределов совершенству. К примеру, российские подлодки «Акула», считающиеся наименее шумными, достигали этого результата за счет виброизоляции двигателей.

Примерно десятилетие назад Китай разработал подлодку Type 093, которая по уровню шума практически сравнилась с «Акулой». Поэтому вполне можно предположить, что новейшая Type 095 будет еще менее шумной и сможет скрываться практически от любых средств обнаружения.

Обнаружение противника

Чтобы обнаружить корабль или подлодку потенциального противника, используется два вида оборудования. Это гидроакустические системы, которые могут быть либо буксируемыми, либо размещенными по бокам субмарины. Оценить, какие из этих вариантов лучше, довольно сложно. Скорее всего, именно поэтому китайские конструкторы используют оба решения сразу. По мнению автора, это дает им весомое преимущество, так как хотя бы одна из систем сработает точно и своевременно.

По мнению автора, китайские подлодки все еще далеки от совершенства. Однако они улучшаются с каждым разом. Поэтому стоит ожидать, что Type 095 будет гораздо лучше своей предшественницы и превратится в серьезную угрозу для противника.

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