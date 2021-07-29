Калининград расположен между Литвой и Польшей, отношение которых к России очень сложно назвать дружественным. Кроме того, он значительно удален от основной части РФ, поэтому является чрезвычайно уязвимым. И очень привлекательным для атак потенциального противника, пишет американское издание The National Interest.

Североатлантический альянс хорошо знает эти особенности Калининграда и постоянно усиливает свое военное присутствие у западных границ РФ. Однако с данными тонкостями отлично знакома и Россия, которая не собирается отдавать город без боя в случае вооруженного столкновения.

Высокопоставленные чиновники НАТО и США неоднократно заявляли, что готовы в любой момент взломать оборону Калининграда. Однако подобных попыток предпринимать все же ни разу не рисковали.

Калининград надежно защищен Россией от нападения с моря и суши, а также с воздуха. Здесь за охрану неба отвечает надежная эшелонированная оборона, в которой используются комплексы С-400 «Триумф» и С-300 «Фаворит». Противокорабельные ракеты «Оникс» готовы в любой момент нанести смертоносный удар любому эсминцу, фрегату или авианосцу, который вдруг решится прорваться с воды, а комплекс «Искандер» сотрут с лица земли подразделения Сухопутных войск, пытающиеся захватить город.

Авторы статьи, переведенной порталом «ПолитРоссия», сообщают, что в последние годы РФ занималась перевооружением, еще больше усилив защиту Калининграда. К примеру, она задействовала обновленные комплексы «Искандер-М», которые теперь способны стрелять не только обычными, но и ядерными ракетами.

По этим причинам штурм Калининграда вряд ли будет успешным. Но если даже США и НАТО удастся собрать огромную армию, она все равно столкнется с множеством проблем, если попытается пройти оборону города.