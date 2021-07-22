Совсем еще недавно Великобритания плакалась, что ее ядерный арсенал проигрывает российскому. И разрабатывала программу существенного увеличения своего потенциала. Но на самом деле у нее все совсем не так плохо.

Автор американского издания The National Interest Кайл Мизоками, статью которого представляет в переводе портал Discover 24, рассказывает, что Британия вполне может уничтожить весь мир своими ядерными ракетами, которые находятся на четырех подводных лодках, уже полвека охраняющих островное государство от агрессии.

Ракеты и подлодки: немного истории

В 60-х годах минувшего столетия в основе ядерной триады Великобритании находились бомбардировщики «V-Force», для которых разрабатывались баллистические ракеты Skybolt. По словам автора, они должны были с легкостью расправляться с российской ПВО, так как разгонялись до 12,4 числа Маха.

Единственным недостатком ракет были неустранимые технические неполадки, из-за которых США закрыли разработку столь грозных боеприпасов. Одновременно с этим пришлось прощаться и с бомбардировщиками. Про предложению все тех же США, Британия взялась за ракеты подводного базирования, однако для них нужно было построить субмарины.

Первую из них – HMS Resolution, – заложили в 1964 году. Строительство еще трех под названиями Repulse, Renown и Revenge, – началось в 1968-1969 годах.

Лодки оснащались ракетами Polaris американского производства с британской ядерной боеголовкой. Они могли поражать цели на расстоянии до 2,5 тысяч километров. На каждой субмарине разместили по 16 ракет.

В 1980 году стало понятно, что ранее построенные подлодки уже не удовлетворяют требованиям по защите острова. Британии пришлось снова взяться за строительство, в результате которого появилось четыре субмарины класса «Авангард» – Vanguard, Victorious, Vigilant и Vengeance. Они были приняты на вооружение в период с 1993 по 1999 годы. На этот раз лодки получили опять же американские ракеты Trident II, а в 2010 году – уже модернизированные Trident II D-5.

Долететь до России

Усовершенствованные ракеты Trident II D-5 получили весьма высокие эксплуатационные характеристики. Они могут нести 8 боеголовок, каждая из которых оснащена системой самонаведения и имеет мощность в 100 килотонн. Вполне вероятно, что именно из-за этой огромной мощи США и Британия решили вместо 16 устанавливать на каждую из 4 лодок только 8 ракет.

Еще одна особенность Trident II D-5 заключается в дальности ее полета. Снаряд преодолевает 6400 километров, а значит, способен в кратчайшие сроки долететь до Москвы. И уничтожить любую цель на всей европейского части РФ. Вполне возможно, что именно такая способность была ключевым аргументом при выборе.

Четыре подлодки, на которых в сумме находится 32 ракеты, имеют по 2 экипажа и осуществляют патрулирование по специальной схеме. Одна из них находится в море постоянно, вторая ведет подготовку к патрулированию, третья выходит из патрулирования и сменяется второй, а четвертая находится на обслуживании и модернизации. Этот цикл повторяется изо дня в день, из года в год.

И снова замена

Лодки класса «Авангард» все еще патрулируют берега Великобритании, но в 2016 году было принято решение об их замене. Примерно в 2030-2035 годах на пост заступят субмарины Dreadnought, которые получат по 12 пусковых установок для ракет. О вооружении, которое флот намерен использовать на этих лодках, пока неизвестно ровным счетом ничего, но автор отмечает, что новые АПЛ будут служить до 2060-х годов.

На строительство и эксплуатацию атомоходов на протяжении 35 лет выделяется 39 миллиардов долларов. Также имеется графа непредвиденных расходов, в которую уже внесли 12 миллиардов.

В любое время дня и ночи 64 баллистические ракеты Великобритании находятся в полной готовности нанести удар. И хотя они существенно проигрывают ядерному арсеналу Соединенных Штатов и России, дать отпор противнику, проявляющему агрессию, эти боеприпасы все-таки смогут.