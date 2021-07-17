Прибалтийские государства каждый год тратят огромные суммы на оборону и получают от Соединенных Штатов военную помощь в рамках Североатлантического альянса. Однако все это им не поможет, если Россия примет решение захватить этот регион, пишет эксперт американского издания The National Interest Марк Эпископос.

Он напоминает о недавнем докладе, составленном Майклом Джонсоном и Дэвидом Шлапаком, в котором авторы сообщили о значительном превосходстве России и в численности войск, и в количестве техники и вооружений.

Так, в распоряжении России имеются ЗРК С-400 и скоро появятся еще более эффективные С-500, модернизированные танки Т-72 и Т-90, БМП-3 и многое другое. С таким оружием она легко прорвет оборону НАТО и вполне может уничтожить пехоту Альянса еще до того, как та начнет оказывать сопротивление.

Чтобы предотвратить столь пессимистический сценарий, Запад должен постоянно усиливать регион, уверен Эпископос. Он заявляет, что войскам, перебрасываемым в Прибалтику, нужно лишь перевести российский блицкриг в затяжную войну. После этого РФ будет обречена на поражение, так как Запад все же превосходит ее в численности армии.

Справедливости ради эксперт отмечает, что вероятность нападения России на Прибалтику ничтожно мала. Москве совершенно не нужна новая мировая война, а она обязательно начнется в случае аннексии прибалтийского региона.