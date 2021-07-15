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В издании The Washington Post рассказали о парализованном американце, который снова смог общаться с окружающими благодаря нейротехнологям, расшифровывающим создаваемые его мозгом электрические импульсы.

Речь идет о мужчине в возрасте 38 лет, у которого около пятнадцати лет назад произошел инсульт, приведший к тому, что его мозг утратил контроль над голосовыми связками. Его тело парализовано ниже шеи. С другими людьми он говорит с помощью указателя, закрепленного на его голове и используемого им для нажатия букв на клавиатуре.

Сейчас же пациент способен составлять небольшие предложения, касающиеся в основном его состояния. Компьютерная система проводит расшифровку его мозговой активности и демонстрирует слова на дисплее. Точность ее работы составляет примерно 75%, а скорость – почти 150 слов за 60 секунд.

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