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Соединенные Штаты не терпят чьего-либо вмешательства в свои внутренние дела, но с удовольствием вмешиваются в чужие. В результате Германия, которая имеет полное право принимать собственные решения по энергетической безопасности и «Северному потоку-2» почему-то вынуждена выносить этот вопрос на обсуждение международной общественности, заявил немецкий экономист Фолькер Хелльмайер.

«Когда мы сегодня наблюдаем, что, например, Польша не одобряет подписанные договоры ЕС и нарушает эти договоры, но в то же время считает себя вправе вмешиваться в немецкую политику относительно «Северного потока — 2», мы сталкиваемся с нарушением международных политических конвенций относительно этого проекта», – также отметил эксперт.

Он заявил, что Россия еще со времен СССР никогда не допускала даже малейших договоров по энергоснабжению. Она выполняла взятые на себя обязательства в срок и в нужных объемах. В то же время Украина, которую так рьяно защищают Соединенные Штаты, практически каждый год угрожала перекрыть транзит газа, чтобы добиться для себя выгодных условий его покупки. Она фактически шантажировала и Россию, и всю Европу, что в итоге и привело к строительству «потоков».

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