Немецкие пользователи в комментариях под новостью Die Zeit о встрече между Владимиром Зеленским и Ангелой Меркель, канцлером ФРГ, попросили украинского президента объяснить опасность «СП-2» для Украины.

В рамках переговоров с Меркель лидер Украины заявил, что новый газопровод несет огромную угрозу для украинцев. Читатели немецкого издания при этом не поняли, о каких именно опасностях говорил Зеленский. Однако немецкий канцлер отметила, что со всей серьезностью относится к данному вопросу.

Немецкие комментаторы отметили, что главной угрозой для киевских властей станет лишь тот факт, что они начнут получать меньше денег за транзит газа из России через территорию своей страны. Некоторые из пользователей добавили, что не существует никакого закона, который бы обязывал РФ транспортировать «голубое топливо» именно через Украину, поэтому она ничего не нарушает постройкой нового трубопровода.