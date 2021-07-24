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Россия продолжает уверенно лидировать в гиперзвуковой гонке. Ее ракеты «Циркон», «Авангард» и «Кинжал» не имеют аналогов в мире. Повторить российские достижения также никому пока не удается, пишет индийское издание NDTV.

Авторы отмечают, что Соединенные Штаты уже много лет пытаются создать гиперзвуковое оружие, но у них ничего не получается. Уже готовую ракету совсем недавно не удалось запустить со стратегического бомбардировщика B-52, что показало – США отстают от РФ и вряд ли смогут догнать ее в ближайшие годы.

Российский «Циркон» на последних испытаниях успешно поразил цель в Белом море. Ракета пролетела 350 километров на скорости в 7 чисел Маха, что является отличным показателем.

Сразу же после испытаний представитель американского Минобороны Джон Кирби заявил, что «Цирконы» представляют собой угрозу для национальной безопасности США, так как они могут нести как обычные, так и ядерные боеголовки. Это заявление вполне можно назвать лицемерным, так как Вашингтон сейчас разрабатывает и гиперзвук, и новые МБР средней дальности. Но лучше все же рассматривать высказывание Кирби как открытую демонстрацию слабости перед РФ и зависти к ее достижениям.

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