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Объединенная авиастроительная корпорация разрабатывает новый тяжелый транспортный самолет, который по характеристикам будет превосходить Ан-124 «Руслан». Заместитель гендиректора ОАК Сергей Ярковой рассказал некоторые подробности об этой воздушной машине.

По его словам, она предназначена в основном для Воздушно-десантных войск и дает возможность осуществлять высадку не только парашютистов, но и бронетехники, иных тяжелых грузов.

Одно из преимуществ самолета – это возможность садиться на грунтовую площадку и взлетать с нее же без необходимости в специально оборудованной ВПП. Благодаря этому десант сможет действовать в самых разных районах.

ОАК также сообщает, что хотя самолет называют военным транспортником, он составит отдельную категорию, в которую будут входить исключительно сверхтяжелые воздушные машины.

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