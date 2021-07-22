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Сделка по «Северному потоку-2», которую заключили Соединенные Штаты и Германия, наконец снимает неопределенность и дает возможность спокойно завершить реализацию проекта, заявил Дмитрий Маринченко, возглавляющий группу по сырьевым товарам и природным ресурсам в агентстве Fitch.

Он отметил, что санкции, которые уже введены США, вряд ли бы стали препятствием для завершения строительства. Однако они не только создавали мелкие трудности, но еще и были своеобразным намеком на новые ограничительные меры. Которые могли быть введены уже после прокладки газопровода, чтобы исключить его ввод в эксплуатацию.

То же самое заявил и глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес. Он отметил, что многолетняя неопределенность снята. Сделка открыла возможность все-таки реализовать коммерческий проект, который крайне важен не только для Германии, но и для всей Европы.

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