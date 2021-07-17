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Немецкий порядок – давно прижившийся стереотип, который сегодня не имеет ничего общего с реальной действительностью. И наводнение, которое вполне может стать самым трагичным стихийным бедствием за несколько десятилетий, подтверждает это, пишет автор издания «Взгляд».

Он отмечает, что причиной наводнения в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия стала не столько стихия, сколько устаревшие и давно не обслуживаемые канализационные сети. Они просто не справляется с нагрузкой, так как не рассчитаны на то количество человек, которое сейчас проживает в регионе.

Кроме того, власти Германии не сумели предпринять какие-либо меры, чтобы предотвратить наводнение или хотя бы уменьшить количество погибших и пострадавших.

Наводнение – это только один пример полного исчезновения знаменитого «немецкого порядка». Кроме того, автор вспоминает ситуацию с коронавирусом, в которой власти не сумели обеспечить вакцинами своих граждан; кризис с мигрантами, которые захлестнули ФРГ.

Кроме того, автор рассказывает, что в Германии имеется множество мелких проблем. Это и кучи мусора на улицах Берлина, и большое количество долгостроев, и коррупция.

Причинами всего этого эксперт называет разрушение системы европейских ценностей, неразрывно связанное с действиями США. Приложили к нему руку и мигранты, из-за которых ФРГ медленно, но уверенно превращается в страну третьего мира. Порядок же остался, к примеру, в Китае, который благодаря этому идет вперед и в скором времени может оставить далеко позади не только Европу, но и Соединенные Штаты.

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