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Евгений Сатановский, политолог из РФ, сообщил, что Североатлантический альянс активно подталкивает РФ к идее провести операцию по организации сухопутного коридора в Приднестровье.

Согласно его словам, примерно 7 лет назад некоторые советовали не останавливаться на полуострове и осуществить военную миссию в южной части Украины, чтобы организовать сухопутный маршрут прямиком в Приднестровье, захватив Одессу. Однако Россия сразу отмела данный план, показав всем свою неагрессивную позицию, но на Западе не оценили данного поступка.

НАТО, напротив, ведет себя максимально агрессивно, наращивая военное присутствие рядом с российскими границами, превращая Украину в свой новый плацдарм и готовясь к возможной войне. В результате Москва может пожалеть об отказе проведения соответствующей операции или вовсе возвратиться к данной идее.

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  • Анна
  • 01.07.2021
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