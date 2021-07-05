Две российские подлодки проекта «Варшавянка» снова устроили натовским силам головную боль. Они принимали участие в маневрах в акватории Средиземного моря, а после их завершения бесследно исчезли, сообщает портал Avia.Pro.

Поиски подлодки продолжаются уже третьи сутки, но найти их не удается. ДЭПЛ «Варшавянка» — это бесшумные субмарины, которые неделями могут скрывать под водой, не привлекая к себе внимание гидролокаторов.

В НАТО заявляют, что опасность подлодок РФ заключается в их непредсказуемости, а также в наличии на борту крылатых ракет «Калибр» и другого вооружения, способного наносить точные и эффективные удары по вероятному противнику. В Средиземном море сейчас находится британский авианосец «Королева Елизавета» и наличие в непосредственной близости от АУГ до зубов вооруженных субмарин, доводит НАТО до паники.