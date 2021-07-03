В новом материале The National Interest, перевод которого подготовлен «ПолитРоссией», указывается, что ядерные ракеты Североатлантического альянса не смогут остановить армию РФ в Прибалтийских странах.

Специалистами стратегического исследовательского комплекса RAND, расположенного в США, была создана компьютерная модель возможного вооруженного конфликта между Россией и НАТО в Прибалтийском регионе. В результате оказалось, что ЕС потеряет заметно больше, чем РФ в случае обмена ядерными боеголовками. Российские войска смогут уничтожить как минимум 5 военных баз альянса, что значительно снизит его боевой потенциал.

При этом Россия сможет выдержать аналогичный удар по своим территориям. По этой причине военные эксперты советуют странам Запада не полагаться всецело на тактическое ядерное вооружение, а продолжить развивать другие виды вооруженных сил, начиная от наземных и заканчивая воздушными.