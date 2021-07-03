Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В новом материале The National Interest, перевод которого подготовлен «ПолитРоссией», указывается, что ядерные ракеты Североатлантического альянса не смогут остановить армию РФ в Прибалтийских странах.

Специалистами стратегического исследовательского комплекса RAND, расположенного в США, была создана компьютерная модель возможного вооруженного конфликта между Россией и НАТО в Прибалтийском регионе. В результате оказалось, что ЕС потеряет заметно больше, чем РФ в случае обмена ядерными боеголовками. Российские войска смогут уничтожить как минимум 5 военных баз альянса, что значительно снизит его боевой потенциал.

При этом Россия сможет выдержать аналогичный удар по своим территориям. По этой причине военные эксперты советуют странам Запада не полагаться всецело на тактическое ядерное вооружение, а продолжить развивать другие виды вооруженных сил, начиная от наземных и заканчивая воздушными.

Вам может понравиться

Sohu: фрегат ВМС Нидерландов оказался бессильным перед системами РЭБ России

В китайском информагентстве Sohu сообщили, что нидерландский фрегат Evertsen оказался бессильным против средств радиоэлектронной борьбы российских военных. Отмечается, что военный корабль Нидерландов плыл по направлению к Керченскому проливу, когда РФ

Успехи россиян в ЦАР заставили Евросоюз пойти на шантаж

В попытке разорвать отношения России и ЦАР страны Евросоюза решились на шантаж. Власти ЕС потребовали от руководства Центральноафриканской Республики оставить в стране только европейских инструкторов l’EUTM, которые будут заниматься обучением

Иностранцы рассказали, что их восхитило в российской армии

Ряд СМИ опубликовали высказывания иностранцев касательно армии РФ. Большинство из них восхитились мощью российских вооруженных сил после проведения ими масштабных маневров. Согласно словам американских военнослужащих, они бы не рискнули вступать
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 3 июля – ясно, до 24 °C | город Мытищи: погода, 3 июля – облачно с прояснениями, до 21 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 3 июля – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 3 июля – переменная облачность, до 18 °C | Королев: погода, 3 июля – переменная облачность, до 33 °C | Подольск: погода, 3 июля – небольшой дождь, до 22 °C | Армавир: погода, 3 июля – небольшая облачность, до 30 °C |