Николай Петро, американский профессор, опубликовал в издании The National Interest статью, в которой отметил, что у РФ есть преимущество перед Западом в битве за Украину.

Согласно его словам, политический курс, который был избран Киевом семь лет назад, является огромной ошибкой, так как украинцы имеют больше общего с русскими, чем с европейцами или американцами. Россия все еще оказывает значительное культурное влияние на Украину, так как имеет с ней продолжительную общую историю, религию и язык.

Эксперт отметил, что в 2014 году у киевских властей появился выбор: они могли пойти по моно- или мультикультурному пути. Однако из-за вооруженного конфликта в Донбассе и увеличения националистических настроений, Киев решил «разорвать все контакты» с Москвой. В результате его политика теперь строится на агрессивной русофобии.