Спустя два десятилетия после того, как управляемый ЦРУ беспилотник MQ-1 Predator нанес первый удар, Россия присоединяется к клубу участников «войны дронов». Об этом пишет National Interest со ссылкой на сообщения российских СМИ о том, что в 2021 году Россия начнет серийное производство своего отечественного боевого беспилотника Kronshtadt Orion – как для службы в российских вооруженных силах, так и на экспорт зарубежным заказчикам.

Среди примерно полдюжины беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), находящихся в настоящее время на различных этапах разработки в России, «Орион» первым поступил на регулярную боевую службу в российских вооруженных силах. Строящийся завод в Дубне (под Москвой) будет ежегодно производить «десятки» средневысотных и дальнобойных разведывательных/ударных дронов, как только он начнет работу в ноябре. Комплекс БПЛА Orion включает от трех до шести дронов, каждый из которых весит одну тонну, а также операторские станции, радиооборудование и взлетно-посадочный модуль.

Сэмюэл Бендетт, советник программы российских исследований Центра военно-морского анализа и старший научный сотрудник аналитического центра Центра новой американской безопасности (CNAS), дал оценку, что будет построено «несколько сотен» «Орионов».

Россия значительно отстала от Китая, Израиля и США в разработке БПЛА. Компания «Кронштадт» начала разработку «Ориона» в 2011 году, но вскоре реализация проекта была отложена. По словам Бендетта, причиной этому стало требование для российских оборонных компаний меньше полагаться на импорт в области микроэлектроники и двигателей. Сегодня «Кронштадт» заявляет, что все ключевые компоненты их БПЛА производятся внутри страны.

Отмечая характеристики «Ориона», National Interest «технически» помещает его в тот же класс, что и ударные дроны США Reaper и Predator, то есть все они способны часами курсировать над боевым пространством, за пределами досягаемости ПВО ближнего действия, в то время как их оператор-человек сканирует цели и дает команду на запуск высокоточных ракет по своему усмотрению.

Тем не менее, Reaper имеет дальность действия до 2000 км и может управляться из любой точки земного шара благодаря своей спутниковой линии связи, в то время как у «Ориона» запас топлива и привязка к радиосвязи ограничивают его дальность действия до 250 км при стандартной полезной нагрузке. Применение дрона-ретранслятора увеличивает дальность, но ненамного – примерно до 300 км.

Поэтому National Interest указывает: «Орион» по стоимости и возможностям ближе к турецкому дрону Bayraktar TB2, который вдвое уступает ему по дальности полета, что не помешало успешно применять «Байрактары» в войнах в Ливии, Сирии и Нагорном Карабахе в 2020 году.

«Орион» имеет две внешние и две внутренние точки подвески, чтобы нести вооружение максимальным весом до 200 кг. Это 21-килограммовые бомбы КАБ-20 и 50-килограммовые КАБ-50, которые могут быть оснащены инфракрасным, теле- и лазерным наведением, а также УПАБ-50С – планирующая бомба с откидными крыльями, потенциально позволяющая наносить удары по системам ПВО средней дальности. Бомбы могут быть оснащены кассетными боеприпасами и топливно-воздушными взрывчатыми веществами. Кроме того, для вооружения БПЛА имеется Х-50 – 50-килограммовая ракета, похожая на американскую AGM-114 Hellfire.

В 2022 году начнется производство беспилотников экспортной модели «Орион-Э». По прогнозу Бендетта, они будут предложены потенциальным партнерам в бывшем Советском Союзе и таким странам, как Сирия, Вьетнам и другим, где у России сложились прочные отношения с военными. Сообщается, что Москва предложила Orion Армении – военному союзнику, который понес тяжелые потери от турецких беспилотников Bayraktar в 2020 году.

На будущее компания «Кронштадт» продвигает две расширенные эволюции «Ориона», хотя для их испытаний потребуется еще как минимум несколько лет. Один из концептов – 5,5-тонный Orion-2 или Helios, представляет собой высотный дрон с длительным сроком службы, который сможет летать на высоте до 12 км и преодолевать расстояние до 5000 км. Второй – пятитонный БПЛА Sirius с большей дальностью и скоростью, чем у Orion, спутниковой связью и увеличенной полезной нагрузкой, чтобы нести легкие противокорабельные ракеты.

У компании также есть концепция вооруженного стелс-беспилотника Grom в качестве «ведомого» пилотируемых реактивных истребителей при полете на дозвуковых скоростях. Тем не менее, по словам Бендетта, в первую очередь, скорее всего, поступят в производство два более зрелых конкурирующих проекта: планирующий ударный БПЛА «Альтиус» и высококлассный дрон-невидимка дальнего действия «Охотник-Б». Эти модели уже проходят летные испытания и по оценкам американских экспертов начнут поступать на вооружение примерно в 2024 году.