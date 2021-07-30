В американском информагентстве The National Interest отметили, что РФ решила пойти на опасный «маневр», чтобы поскорее открыть «Северный поток – 2».

Согласно словам Дианы Фрэнсис, автора материала, как только США решили не вводить ограничения в отношении компании из Германии, которая занимается эксплуатацией газопровода, РФ начала снижать транзит газа через Украину и увеличивать его стоимость. Тем самым Москва пытается надавить на будущее немецкое правительство, чтобы оно как можно быстрее начало использовать «СП-2».

Журналистка призвала не позволять России завершить достройку газопровода, чтобы она не смогла потом шантажировать европейские страны. Однако, если изучить сведения, опубликованные торговой площадкой RBP, то можно увидеть, что «Газпром» не забронировал на следующий месяц только дополнительные объемы для транспортировки голубого топлива через украинский трубопровод. Поэтому в действительности поставки никак не уменьшились.