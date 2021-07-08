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6 июля скандально известный британский эсминец Defender «засветился» в Гибралтарском проливе. После провокации у мыса Фиолент он побывал в Батуми, а затем быстро покинул акваторию Черного моря. Военный эксперт Виктор Баранец поясняет, почему боевой корабль не принял участие в маневрах Sea Breeze-2021.

Напомним, что эсминец вторгся в территориальные воды и сменил курс только после предупредительных выстрелов с российских сторожевиков и бомбометания с самолета Су-24М. Великобритания сперва отрицала факт стрельбы, однако позже была вынуждена признать ее, так как Минобороны РФ опубликовало в свободном доступе соответствующую видеозапись.

Военное ведомство также предупредило и Лондон, и его партнеров по НАТО, что в следующий раз все может не закончиться только предупредительными выстрелами.

Эксперт Виктор Баранец считает, что экипаж корабля и британские власти совершенно верно поняли предупреждение России. Лондон неоднократно повторял, что готов повторять «мирный проход через украинские воды» столько, сколько понадобится, однако эсминец из Черного моря все же убрал.

«Министерство обороны четко прямо и между строк сказало: “Ребята, будем бить не по-детски и разговаривать долго не станем. Бабахнем, потопим, а потом уже будет разбирательство в каких вы водах погибли”», — подвел итог эксперт.

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