Украинские ВС применяют средства радиоэлектронной борьбы, чем препятствуют работе беспилотников ОБСЕ, которые должны мониторить ситуацию на линии разграничения. Об этом рассказала пресс-служба Народной милиции самопровозглашенной ЛНР.

Ведомство уточняет, что станция РЭБ «Буковель-АД» регулярно работает рядом с населенными пунктами Луганское, Новозвановка, Троицкое, Орехово и Золотое-4. Она оказывает воздействие на системы связи и навигации беспилотного аппарата миссии ОБСЕ и тем самым не дает ему возможности передавать реальную обстановку на линии соприкосновения.

Информация об использовании систем радиоэлектронной борьбы косвенно подтверждается жителями упомянутых населенных пунктов. Они говорят, что ТВ и радиосигнал регулярно исчезает, жалуются на это в органы местного самоуправления, однако местные власти ничего для улучшения ситуации делать не хотят.