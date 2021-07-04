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ВС Украины продолжают нарушать требования режима прекращения огня и стягивать технику к линии разграничения на Донбассе, заявила пресс-служба Народной полиции самопровозглашенной ЛНР.

Она рассказала, что представители НМ обнаружили на станции в Рубежном ЗРПК «Тунгуска» и сразу шесть зенитно-ракетных комплексов «Стрела-10».

Также ВСУ доставили на ту же железнодорожную станцию бронетранспортер, три буксируемые гаубицы «Лягушка», девять противотанковых ракетных комплексов «Конкурс» и шесть пушек «Рапира».

Неподалеку от населенного пункта Попасная Украина разместила БМП-2, готовую к бою. Также рядом с поселком Золотое-2 ополченцы заметили бронетранспортер БТР-70.

Пресс-служба НМ отмечает, что процесс стягивания техники продолжается уже не первый месяц, что может говорить о подготовке Киева к наступлению на республики Донбасса.

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