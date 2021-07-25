Военнослужащие ВСУ сами установили мины на подконтрольной Киеву территории ЛНР, но убрать их собственными силами не сумели. Пришлось звать на помощь иностранных специалистов. Об этом рассказала пресс-служба Народной милиции самопровозглашенной республики.

Ее представители уточнили, что работы по разминированию неподалеку от населенного пункта Золотое-2 проводятся саперами организации «Хало Траст». Они выступают в качестве инструкторов и иногда помогают Киеву справляться с такими вот «безвыходными ситуациями». Организация представлена как американскими, так и британскими специалистами.

Причиной проблемы, с которой столкнулись украинские силовики, является хаотичное минирование территорий, заявляют в Народной милиции. ВСУ расставляют мины по лишь им известной схеме, не составляют каких-либо схем и планов, что потом приводит к гибели бойцов и сложностям с разминированием.