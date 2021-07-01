В ходе мероприятий, посвященных 100-летию основания Коммунистической партии Китая сразу 15 истребителей J-20 продемонстрировали яркое воздушное шоу. Эти самолеты составили клинья по 5 единиц в каждом и промчались в небе над площадью Тяньаньмэнь.

Издание Sina, публикация которого представлена в эксклюзивном переводе портала Discover24, сообщает, что в этом своеобразном авиашоу в первый раз в один кадр попало такое большое количество истребителей. Самолеты-невидимки пятого поколения пролетели над главной площадью страны и продемонстрировали те успехи, которых Китаю удалось добиться в военно-промышленной сфере в последние годы.

Авторы публикации рассказывают, что большинством из этих 15 истребителей управляли летчики «Бригады Ван Хай». Это подразделение имеет славную историю. Помогая Корее защититься от американской агрессии, его пилоты сумели уничтожить 29 боевых самолетов противника.

Сегодня в бригаду входят не только опытные, но и молодые пилоты, которые быстро учатся и овладевают навыками высшего пилотажа. Они постоянно повышают свое мастерство, что и продемонстрировали на мероприятиях, посвященных 100-летию китайской Компартии.

Истребители J-20 впервые поднялись в небо в 2011 году. Еще через пять лет самолеты-невидимки пятого поколения были представлены на китайском авиасалоне. С 2019-го они постоянно участвуют в военных парадах, являясь символом постоянного укрепления обороноспособности страны.

Авторы отмечают, что такое высокотехнологичное оружие, как истребители J-20, предъявляет повышенные требования к мастерству пилотов, что в свою очередь позволяет существенно усилить Народные ВВС Китая. А вместе с ними – и всю Национально-освободительную армию.