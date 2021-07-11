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В издании «Новая газета» сообщили, что на Валентину Муженскую, жительницу Москвы, жестко задержанную в МФЦ за снятие маски, завели уголовное дело.

Позднее эти сведения были подтверждены адвокатом обвиняемой Олегом Ярошиком. Женщину подозревают в осуществлении насильственных действий в отношении работников правоохранительных органов. Ей необходимо будет прийти на допрос 23 июля. В СМИ напоминают, что москвичку задержали в конце июня.

Согласно словам Муженской, она решила снять маску, дожидаясь своей очереди в МФЦ, так как у нее ухудшилось самочувствие. Затем работники центра позвонили полицейским. Когда они приехали на вызов, женщина уже сидела в средстве индивидуальной защиты. Сотрудники полиции попросили ее пройти с ними, но та ответила отказом. После этого они вынесли ее на улицу силой. При этом правоохранители не стали останавливаться, даже когда задержанная упала без сознания.

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